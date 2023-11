(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – “ragazzi, oggi non mi sono fatto neanche la barba perché ilera 50 minuti in, e questa è stata la prima sfortuna. La seconda è che a bordo nonil ministroper poter fare una fermata a richiesta”. Così il leader di Italia Viva Matteondo a

Governo : Renzi - 'non si dividono - non è il Pd - arrivano al 2027

Lo "scudo" Renzi salva anche i giudici del caso Palamara "Chat inutilizzabili" - per le toghe arriva l'amnistia

Scommesse - Florenzi è arrivato in Procura a Torino

Scommesse - Florenzi del Milan indagato : arrivato in Procura

Scommesse - Florenzi è arrivato in Procura a Torino : le ultime sull'indagine

Renzi arriva in ritardo e ironizza: "Scusate, sul mio treno non c'era Lollobrigida"

In precedenzaaveva postato su X una foto dal treno Roma - Milano, anche in questo caso con un chiaro riferimento alla vicenda che ha visto coinvolto il ministro dell'Agricoltura. "La settimana ...

Renzi arriva in ritardo e ironizza: "Scusate, sul mio treno non c'era ... Entilocali-online

Renzi e lo sfottò a Lollobrigida: «Il mio treno è in ritardo, ma senza il ministro non ci fanno scendere... Corriere della Sera

Renzi arriva in ritardo e ironizza: "Scusate, sul mio treno non c'era Lollobrigida"

(Adnkronos) - “Scusate ragazzi, oggi non mi sono fatto neanche la barba perché il treno era 50 minuti in ritardo, e questa è stata la prima sfortuna. La seconda è che a bordo non c’era il ministro Lol ...

Alta velocità, ritardi fino a 70 minuti. Da Renzi a Marattin ironia su Lollobrigida: “Noi non possiamo scendere prima”

Tanti altri post di comuni passeggeri per una richiesta diventata ormai cult: "Provo a vedere in giro se c'è il ministro #Lollobrigida, sia mai che scrocco una fermata apposita ;)" scrive Claudio.