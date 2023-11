Regolamento Next Gen Atp Finals Jeddah 2023 | come funzionano i gironi e il punteggio

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) IldelleGen Atp, in programma da martedì 28 novembre a sabato 2 dicembre presso il King Sports Abdullah City die ile cosa succede in caso di parità. Gli 8 Under 21 più talentuosi del mondo faranno tappa in Arabia Saudita, dove si contendono il titolo e un cospicuo assegno. Al via anche due azzurri, ovvero Flavio Cobolli e Luca Nardi, inseriti nello stesso girone. PROGRAMMA E COPERTURA TV IIL MONTEPREMIConfermato lo stesso format presente fin dalla prima edizione del torneo: si parte con la formula del round robin, ergo gli otto giocatori verranno divisi in due ...