Reddito di cittadinanza | domanda entro 30 novembre e ultimo pagamento

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 27 novembre 2023) La fine definitiva deldiè alle porte. A dicembre termina tutto, in attesa dell’Assegno di inclusione 2024 che lo sostituirà in toto. Nell’arco di tutto il 2023 sono state fornite istruzioni specifiche per affrontare l’anno di RDC: in primis, chi ha potuto continuare a riceverlo per le 7 mensilità dell’anno e chi no; chi può farefino a fine anno e chi invece ha già dovuto dire addio al sussidio. Oltre alla fine che farà la Carta RDC. Alla fine, con un messaggio del 24, l’Inps ha ricordato il termineper la presentazione delle domande e la gestione delle domande sospese per fruizione delle sette mensilità, specificando che la legge di bilancio 2023 ha deciso la cessazione del ...