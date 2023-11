Record di allagamenti nel Lazio | il X Municipio a più alto rischio alluvioni

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 novembre 2023 – Presentato oggi il “Rapporto Città Clima 2023 Speciale” realizzato da Legambiente, con il contributo del Gruppo Unipol, che quest’anno dedica uno speciale proprio al tema: negli ultimi 14 anni – dal 2010 al 31 ottobre 2023 – sono stati registrati in Italia ben 684da piogge intense, 166 esondazioni fluviali e 86 frane sempre dovute a piogge intense.Il, con 72 eventi è la seconda tra le Regioni più colpite perda piogge intense (dopo la Sicilia). Ad andare in sofferenza sono soprattutto le grandi città, in primis Roma, prima tra le metropoli, dove si sono verificati 49da piogge intense; a pesare in questi anni l’assenza di una governance con una visione più ampia capace di tener insieme conoscenza, ...