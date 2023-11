Reazione a Catena 27 novembre 2023 | le Amichette

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 27. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campionesse le, tre amiche d’infanzia, che, dopo essersi perse di vista per tanto tempo, si sono ritrovate una decina di anni fa. Le– Milena, Alessandra e Simona, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riuscite ancora ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 481 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 112.603 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto ...

