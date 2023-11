Kartell presenta Rasti, un 'luminoso' corto d'autore

Non stiamo parlando di uno spot pubblicitario attenzione, ma di un verod'autore che farà il giro dei migliori festival internazionali. Si chiama '', ed è stato realizzato in ...

Kartell presenta Rasti, un 'luminoso' corto d’autore AGI - Agenzia Italia

"Rasti", un corto d'autore fra poesia e luce di design firmato da ... ilGiornale.it

"Rasti", un corto d'autore fra poesia e luce di design firmato da Kartell e OffiCine-Ied

In "Rasti", ad esempio, la luce “parla” ed è fondamentale ... interpretata e utilizzata come protagonista di una storia davvero emozionale. Questa del corto è un’idea assolutamente nuova, non abbiamo ...

Kartell presenta Rasti, un 'luminoso' corto d’autore

Dal design al cinema, con la direzione di Silvio Soldini, la casa dell'arredo d'arte punta ai festival internazionali con un nuovo modo di raccontarsi ...