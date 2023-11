Rapporto Unicef | Iannone FdI | “Nel sentimento di abbandono dei giovani il fallimento di De Luca”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Che 5su 6 del Cilento e delle aree interne della provincia di Salerno dicano che vogliono andare via è la più grande sconfitta di Dee del PD. Hanno governato tutto e dopo lungo tempo questo è il risultato. Anche issimi pensano che la sanità sia inesistente, nonostante che questa fascia di età per ovvie ragioni ne avverta meno l’importanza; mancanza di infrastrutture e di vere azioni di promozione del territorio che ha tanto da offrire ma non è conosciuto. Dee i suoi addetti non sono stati capaci neanche, la scorsa estate, di istituire un metrò del mare. Questa realtà è ancora invisibile a certi Amministratori locali del Cilento? La Regione pensa solo ad estorcere voti con un sistema clientelare nel quale il diritto viene passato per elemosina. La Provincia ...