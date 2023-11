Ranking Atp aggiornato a lunedì 27 novembre | Fognini mette nel mirino la top 100

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ecco ilAtp272023. Nella penultima settimana della stagione è andata in scena a Malaga la Coppa Davis, vinta dall’Italia, che però non assegna punti. Nessuna novità dunque nelle posizioni di vertice, con Novak Djokovic saldamente al comando davanti a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Quarto posto per l’eroe di Malaga Jannik Sinner, mentre il secondo azzurro è Lorenzo Musetti, al numero 27. In settimana si sono però disputati alcuni tornei Challenger e quello di Valencia è stato vinto da Fabio, che a 36 anni ha ribadito come il ritiro non sia nei suoi piani. Grazie a questo risultato, il ligure si è portato a ridosso della top 100 e si candida ad un 2024 da protagonista. Di seguito la graduatoria.ATPA ...