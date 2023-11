Rai | Non più Avanti Popolo

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il grande flop di Nunzia De Girolamo La Rai ferma "" La Repubblica, di Carmine Saviano, pag. 31, indietro tutta. La marcia del programma condotto su Rai3 da Nunzia De Girolamo s'interrompe una domenica sera. Quando con la prima manifestazione dell'inverno arriva la conferma dello stop alla trasmissione firmata dall'ex ministro del governo guidato da Enrico Letta. Una decisione che i vertici di Viale Mazzini avrebbero preso numeri alla mano: quelli relativi all'audience – bassa sin dalla prima puntata – che quelli dei costi: circa 200mila euro per ogni puntata, produzione esterna della Fremantle. Per l'ex ministra non è una esclusione totale dalla tv di stato: tornerà a condurre Ciao maschio, il sabato sera in seconda serata su Rail.