Rai | l’ad Sergio sul programma di Nunzia de Girolamo | «Fuorviante parlare di chiusura anticipata»

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Da tempo, ormai, si rincorrono le notizie sulledi Avanti Popolo, ildide, all’esordio su Rai 3. E negli ultimi giorni si erano intensificate. Il costo delle puntate, stimato in circa 200 mila euro ciascuna per la produzione esterna, a fronte di uno share che si aggira sul 3%, ha fatto trapelare una certa delusione in viale Mazzini. E la data di fine del, inizialmente prevista per maggio, potrebbe essere fatta cadere molto prima. Dall’amministratore delegato della Rai, Roberto, arriva una smentita a metà. «Ancora una volta alcuni organi di stampa riportano notizie completamente diverse dalla realtà, frutto di una libera interpretazione», afferma. «di “chiusure anticipate” di ...