Rai | cancellato il programma di Nunzia De Girolamo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ascolti troppo bassi per Avanti Popolo Tagliato Avanti Popolo, ilRai diDe. Come successo per Il Mercante in Fiera e per Pino Insegno anche in questo caso a pesare gli ascolti. Dati di share e di pubblico troppo bassi per unche non ha convinto il grande pubblico. Non sono bastate interviste esclusive. Su tutte quella, discussa, a Fabrizio Corona nel momento dell’esplosione del calcioscommesse e poi quella alla vittima dello stupro di Palermo. Manca ancora l’ufficialità ma questo sarebbe l’intenzione della Rai. Ildella De, ex ministro, va in onda il martedì in prima serata su Rai Tre, Alla conduttrice rimarrà comunque il timone di Ciao maschio, in seconda serata su Rai1. Al posto del suoAvanti Popolo ...