Queste New Balance 990v4 x DTLR in versione Grinch sono perfette per le feste natalizie

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Con il Natale ormai dietro l'angolo, Newhanno creato la sneaker perfetta da indossare per il vostro pranzo in famiglia. Più o meno. Lo store con sede a Baltimora ha unito le forze con l'azienda di Boston per unafestiva delle, colorandole però con il colore di chi il Natale non lo ha mai amato particolarmente: il. Caratterizzate da una colorazione verde acceso, le NewFestive riprendono tutte le caratteristiche del modello originale cambiandone però colori e materiali. La sneaker presenta una tomaia in mesh di colore verde vivace, abbinata ad accenti rossi e argento metallizzato che ricordano le decorazioni. Completano il look l'intersuola Encap bianca e verde e la ...