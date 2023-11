“Quella di Avanti Popolo non è una chiusura anticipata | come qualcuno ha voluto strumentalmente rimarcare” | parla l’ad Rai Sergio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023)Rai Robertoharibadire che, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su RaiTre, non chiuderà. Non sarà più in onda da dicembre ma, al contrario di quanto scritto da Lapresse e ripreso da tanti giornali, non si tratta di. “Ancora una volta alcuni organi di stampa riportano notizie completamente diverse dalla realtà, frutto di una libera interpretazione”. Le parole di. “re di “chiusure anticipate” di alcuni programmi, infatti, è fuorviante. – ha aggiunto – È chiaro che dovremo fare una valutazione anche in riferimento all’andamento dei singoli programmi approfittando della pausa natalizia.detto alla presentazione lo scorso luglio, i palinsesti ...