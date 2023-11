Pro Vita, Luca Bottura: "Non siete così machi"

'Sedavanti a una sede diventano attentato terroristico, mi sa che non siete così machi come volete far credere', è il tweet dello scrittore firma di Repubblica . Tweet con il ...

"Quattro pernacchie". Lo scrittore antifascista ridicolizza l'attacco a Pro Vita

Il conduttore radiofonico Bottura fa discutere dopo aver minimizzato l'attacco alla sede di Pro Vita. "Quattro pernacchie...". E meno male che sui social si definisce "contro ogni fascismo" ...

Un assalto alla sede Pro Vita e Famiglia è andato in scena sabato 26 novembre, quando un gruppo di 200 persone si è staccato dal corteo contro la violenza sulle donne. Attimi di tensione con le forze ...