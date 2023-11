Quarto e ultimo giorno di tregua | Israele e Hamas verso il prolungamento del cessate il fuoco Netanyahu | «In corso ancora negoziati sugli ostaggi che saranno rilasciati»

(Di lunedì 27 novembre 2023) Dall’ufficio del premier israeliano Benyaminsi precisa che «sonoinsull’elenco dei rapiti che verrannooggi» dacomescambio. «Siamo consapevoli – ha detto – dello stress a cui sono sottoposte le famiglie e quando sarà possibile aggiungeremo informazioni. Vogliamo evitare di diffondere voci e informazioni non attendibili». Sullatral’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, chiede unper «renderla sostenibile e duratura mentre si lavora per una soluzione politica». Le trattative sull’ultima tranche diOggi è il...

LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes 69-62 - Eurolega basket in DIRETTA : affondo V nere alla vigilia dell’ultimo quarto

LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes 93-81 - Eurolega basket in DIRETTA : ultimo quarto regale delle V nere che trovano la quinta vittoria

LIVE Pro Recco-Vasas 10-7 - Supercoppa Europea pallanuoto in DIRETTA : ultimo quarto di partita!

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 65-63 - Eurolega basket in DIRETTA : +2 Segafredo prima dell’ultimo quarto

Quarto e ultimo giorno di tregua : Israele e Hamas trattano per un prolungamento del cessate il fuoco. Ma ci sono già problemi nella lista degli ostaggi di oggi

Serie A 2023 - 24, quali squadre fanno più gol negli ultimi 15 minuti

Anche nell'weekend di Serie A gli ultimi minuti sono risultati decisivi per cambiare il corso dell'incontro. Ecco le squadre più prolifiche neld'ora finale (più recupero): una la Roma è in doppia .

Quarto giorno di tregua a Gaza, sarà l’ultimo RSI.ch Informazione

Quarto e ultimo giorno di tregua: Israele e Hamas trattano per un ... Open

La saga arriva al quarto capitolo

È innegabile: da Anakin Skywalker ad Hannibal Lecter passando per Magneto, i film o le serie tv sulla giovinezza dei villain affascinano come pochi altri. Non fa eccezione questo quarto capitolo - sot ...

Red Dead Redemption 2 va in sconto e sbanca su Steam: record di utenti e Top 5 nella classifica di vendita

In occasione del black friday e del quarto anniversario dalla pubblicazione su PC, Rockstar e Take-Two Interactive hanno deciso di scontare il prezzo del gioco del 67%, attirando la bellezza di 77.655 ...