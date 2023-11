Quarto e ultimo giorno di tregua | Israele e Hamas trattano per un prolungamento del cessate il fuoco Ma ci sono già problemi nella lista degli ostaggi di oggi

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023)è ilditra. In giornata dovrebbero esser rilasciati 11finitimani dell’organizzazione terroristica dal 7 ottobre scorso. Lo Stato israeliano ha già ricevuto unadi nomi main corso intensi negoziati per modificare l’elenco. I funzionari – riferisce la testata Ynet – ritengono problematica lacomunicatanotte a. Si lavora anche per una estensione di almeno ulteriori 24 ore delilma su questo versante la diplomazia sta già lavorando da giorni. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal l’Egitto e il Qatar ...