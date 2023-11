Quando potremo vedere i film e le serie tv lasciati in sospeso durante gli scioperi WGA e SAG-AFTRA?

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Anche se gli effetti del doppio sciopero della WGA e della SAG-non sono stati avvertiti nell'immediato, visto che moltitv al termine della lavorazione hanno continuato a essere distribuiti, le attività sui progetti futuri sono rimaste bloccate, fermando così la produzione e posticipando le date di uscita previste.la forza lavoro più compatta di Hollywood ha raggiunto un accordo tale da decidere di terminare il proprio sciopero del 2023, non sono state pattuite solo migliori condizioni per gli attori in relazione alla nuova situazione determinata dallo streaming, ma è anche iniziata una folle corsa nel riprendere la produzione deipiù importanti. Gran parte deie dellecolpiti dagli effetti dello sciopero hanno riguardato i ...