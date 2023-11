‘Quando eravamo i padroni del mondo’ | Cazzullo racconta l’impero infinito di Roma

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – Dalla politica alle regole della guerra. Dai nomi dei giorni alla scansione del tempo. Dalla rete stradale, che ancora ricalca quella disegnata molti secoli fa, alle regole del nostro diritto.no è tra di noi. Giulio Cesare non è soltanto un uomo del passato, uno “storico formidabile”, un grande “generale conquistatore” e un “leader politico”, la cui memoria fa parte dell’immaginario collettivo oppure è a disposizione degli storici. Viceversa, è ancora presente nel nostro tempo se non altro perché dal suo nome hanno tratto origine quello di ‘Kaiser’ e quello di ‘Zar’. L’eredità lasciata da Cesare non è l’unica che richiama ladel passato. Una civiltà che, adattandosi a contesti diversi, parla ancora ai nostri giorni. E’ la tesi che Aldo, vicedirettore ad personam del Corriere ...