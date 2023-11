Pupo | stavo per vincere Sanremo | poi intervenne il Quirinale… Falso? Sul televoto però il pasticcio ci fu

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Enzo Ghinazzi, in arte, impegnato in un tour nei Paesi dell’Est che durerà per tutto dicembre, rivela un retroscena suldel 2010 cui prese parte col principe Emanuele Filiberto e col tenore Luca Canonici che coinvolge addirittura il Quirinale. E se lo criticano perché canterà in Russia lui risponde che non gliene frega nulla. In una intervista a Repubblica spiega che la canzone “Amore mio“, da lui scritta e distrutta dalla critica, aveva in realtà vinto il festival cui aveva preso parte appunto con Emanuele Filiberto e Canonici. «Tra l’altro – afferma parlando della canzone – scritta interamente da me, musica e parole: diedi parte dei diritti del brano al principe Emanuele Filiberto per far diventare la canzone credibile, ma lui non c’entrava nulla: lo dico oggi per svincolarlo da tutte le responsabilità. Quel giorno ho goduto anche ...