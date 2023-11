Pupo shock | «Il GF mi faceva ca**re | c’era un autore che lo seguiva per me Il Presidente della Repubblica impedì la mia vittoria a Sanremo 2010»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 27 novembre 2023)Negli anni al Grande Fratello si sono seduti sulle poltrone da opinionista diversi “commentatori”, alcuni col sospetto che fossero in realtà poco attenti a quel che accadeva nella casa. Nel caso di, si può parlare di totale disinteresse. E’ lo stesso cantante di Gelato al cioccolato e Su di noi a manifestare un certo “disprezzo” per il reality di Canale 5 che l’ha visto affiancare Alfonso Signorini nelle edizioni Vip del 2020 e 2021: “Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi“ tuona. Dichiara di aver accettato la proposta perché “la pandemia e avevo poco da fare”. A giudicare dalle sue parole, non si tratta di rinnegare una scelta professionale né sputare su un piatto dove ha mangiato negli anni complicati dal ...