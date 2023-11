(Di lunedì 27 novembre 2023) “Io e il principe Filiberto eravamo primi a Sanremo Poi telefonò il Quirinale” la Repubblica, di Carlo Moretti, pag. 30 C’è un uomo solo sul ponte. Cammina e si guarda intorno, ha una custodia con la chitarra e una borsa a tracolla. Ancora 300 metri ed entrerà nell’exclave russa di Kaliningrad, tra Polonia e Lituania, dove non pub passare nulla a causa dell’embargo provocato dall’attacco all’Ucraina. Sevuole arrivare in città, dov’è atteso per un concerto, deve superare il ponte a piedi: è scritto nel contratto. La scena, quasi da film, è avvenuta una settimana fa. A raccontarla è lo stesso Enzo Ghinazzi, in arte, in tour fino alla metà di dicembre nei palazzetti dei Paesi dell’Est: Lituania, Kazakistan, da sabato scorso in Russia per l’evento dell’emittente Retro Fm a Mosca, poi San Pietroburgo, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Ekaterinburg. È ...

Pupo: "Avevo vinto Sanremo con Emanuele Filiberto ma chiamò il Quirinale e arrivammo secondi"

intervistato da Repubblica. Una certa critica non le ha mai perdonato nulla. "Anch'io sono una ... Mi hail mio egocentrismo, il mio complesso di superiorità, delle critiche non me ne è ...

Pupo: Mi ha protetto il mio egocentrismo TvZoom

Pupo: «Nel 2020 avevo vinto Sanremo con Emanuele Filiberto. Poi arrivò una chiamata dalla presidenze della Rep ilmessaggero.it

Pupo: "Avevo vinto Sanremo con Emanuele Filiberto, poi accettai il secondo posto"

Il cantante toscano Pupo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista al quotidiano La Repubblica.

‘Mannaggia santa Pupa’, sai perché si dice così La curiosità sulla santa mai esistita

La santa Pupa è una figura molto importante per i romani. Infatti, tale immagine è stata ripresa anche in diversi scritti come in una poesia di Gioacchino Belli per onorarla. La frase recita: “ Senza ...