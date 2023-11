Pupo | la rivelazione inedita su Sanremo | “Con Emanuele Filiberto dovevamo vincere ma intervenne il Quirinale”

(Di lunedì 27 novembre 2023)clamorosa disecondo il quale, a2010, il brano ‘Italia amore mio’, interpretato dal cantautore insieme ae al tenore Luca Canonici, che si classificò secondo tra le polemiche, “aveva vinto il Festival. Ma prima della finale i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica, temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a”. Alall’epoca c’era Giorgio Napolitano.Leggi anche: Totonomi: spunta il nome di Alessia Marcuzzi per la co-conduzionedovevanospara la bomba su ...

Pupo: "Con Emanuele Filiberto dovevamo vincere Sanremo ma intervenne Quirinale"

È lacheaffida a un'intervista pubblicata oggi su 'Repubblica', dove aggiunge: "Pensarono a un accordo, mi proposero secondo, dissi: 'Secondo va bene'". All'epoca il presidente ...

Pupo su Sanremo 2010: 'Con Emanuele Filiberto dovevamo vincere ma intervenne Quirinale' Adnkronos

Pupo: Ho fatto l'opinionista del Grande Fratello, ma c'era chi lo ... Fanpage.it

Pupo: “Ho fatto l’opinionista del Grande Fratello, ma c’era chi lo seguiva per me perché mi faceva ca*are”

Il cantante aretino non le manda a dire alla sua ex trasmissione: “Non ho mai visto un solo minuto del Grande Fratello in vita mia ...

Pupo: "Con Emanuele Filiberto dovevamo vincere Sanremo ma intervenne Quirinale"

La sorprendente rivelazione del cantante in un'intervista a 'Repubblica': 'Mi proposero il secondo posto e accettai' ...