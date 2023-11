Pupo e il complotto del Quirinale per non fargli vincere Sanremo: no sense amore mio

Ecco: del complottoe Emanuele Filiberto ne sentivamo davvero il bisogno. Comunque, per la cronaca, questa è la canzone. Come ovvio, per la sua bellezza no sense, avrebbe di certo ...

Pupo e la vittoria "rubata" a Sanremo 2010: «Il Quirinale ha ... Open

Pupo: «Grande Fratello Mi faceva ca**re. Il Quirinale mi tolse la vittoria di Sanremo, temevano Emanuele Fili ilmessaggero.it

Pupo contro il Grande Fratello «Mai visto, mi faceva cag*are, un autore lo seguiva per me»: come reagirà Alfonso Signorini

Cosa ha detto Pupo sul Grande Fratello Il cantante non ha speso belle parole per il reality condotto da Alfonso Signorini.

Lo spettacolo di Pace di "Pesaro nel cuore" accende il Natale Pupo: "Con Emanuele Filiberto dovevamo vincere Sanremo ma intervenne Quirinale" Per Papa Francesco "condizioni di salute buone, esclusa ...