Pupo | “Con Emanuele Filiberto dovevamo vincere Sanremo ma intervenne Quirinale”

Pupo ci ricasca: canta in Russia al concerto Le leggende di Retro FM e a Mosca c'è anche Gazebo. Ma non aveva detto che...

Oltre a Enzo Ghinazzi era presente Gazebo (Paul Mazzolini) protagonista della Italodisco anni Ottantala hit I Like Chopin. Eppure, in passatoaveva fatto sapere di rinunciare a esibirsi in ...

Pupo: “A Sanremo con Emanuele Filiberto eravamo primi. Poi telefonò il Quirinale e accettai il secondo posto” la Repubblica

Pupo: "Con Emanuele Filiberto dovevamo vincere Sanremo ma ... L'Identità

Il 1° dicembre la Lega Navale ospita la Fondazione Cetacea: incontro formativo sul nostro mare

1' di lettura 27/11/2023 - Venerdì 1° dicembre alle ore 18 la Lega Navale di Pesaro ospiterà nella propria sede di Strada tra i Due Porti un incontro con la Fondazione Cetacea. “Una serata in compagni ...

Pupo: “Ho fatto l’opinionista del Grande Fratello, ma c’era chi lo seguiva per me perché mi faceva ca*are”

Il cantante aretino non le manda a dire alla sua ex trasmissione: “Non ho mai visto un solo minuto del Grande Fratello in vita mia ...