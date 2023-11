Pupo choc | “Ho fatto l’opinionista al Grande Fratello senza guardarlo | mi faceva caga** Lo vedeva un autore al posto mio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023), ci risiamo. Il cantante torna a parlare del Festival di Sanremo 2010, edizione a cui partecipò con il brano “Italia amore mio” cantato con Emanuele Filiberto di Savoia e il tenore Luca Canonici. Polemiche, critiche e retroscena sulla canzone che si classificò al secondo, una vittoria mancata secondo Enzo Ghinazzi, vero nome dell’artista, per un accordo preciso. Fu definita “la canzone più brutta del secolo”: “Scritta interamente da me, musica e parole. Diedi parte dei diritti del brano al principe Emanuele Filiberto per far diventare la canzone credibile, ma lui non c’entrava nulla: lo dico oggi per svincolarlo da tutte le responsabilità. Quel giorno ho goduto anche perché avevo previsto che la nostra canzone sarebbe stata eliminata la prima sera, ma poi sarebbe stata ripescata e infine avrebbe vinto il festival”, spiega il cantante in ...