Provincia | quattro liste in corsa | tutti i nomi

Tutto pronto alla Provincia di Avellino per il rinnovo del Consiglio, specificatamente per i 12 consiglieri, atteso per il 17 dicembre. Dopo settimane di trattative e accordi covati fino agli ultimi minuti ( LEGGI QUI)questa mattina poco prima delle 12:00, termine ultio per la presentazione delle, ecco che il quadro si delinea. Sono tre le compagini che si sfideranno, la lista "Per l'Irpinia" che riunisce alcuni partiti del centrodestra ma anche lo zoccolo duro riunito sulla figura del presidente in carica Rizieri Buonopane, quindi quella del "Partito democratico", "Davvero" ispirata dal sindaco di Avellino Gianluca Festa e dal consigliere regionale di "Moderati e Riformisti", Livio Petitto, infine "Proposta Civica" spinta dal consigliere regionale di Italia Viva Enzo Alaia. Di seguitoi ...