Programmi TV di stasera | lunedì 27 novembre 2023 Su Tv8 Rose Villain affianca Mago Forest nel nuovo appuntamento di GialappaShow

(Di lunedì 27 novembre 2023)(US Sky) Rai1, ore 21.30: Il Metodo Fenoglio – Novità Fiction. 1×02 – Una Storia Semplice: Bari, 1991. L’omicidio di un usuraio sembra solo un caso da archiviare rapidamente. Non la pensa così Fenoglio: la piccola malavita locale sta diventando un’organizzazione ben più letale. 1×02 – Una Mutevole Verità: L’omicidio dell’usuraio sembra risolto, ma Fenoglio nutre ancora dubbi. Intanto il rapporto tra Grimaldi, il boss della mafia barese e il suo luogotenente Lopez, è sempre più compromesso. Rai2, ore 21.20: Qualcosa diFilm del 2016 di Cristina Comencini, con Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, Eduardo Valdarnini. Prodotto in Italia. Trama: Lucia e Maria, caratterialmente agli antipodi, sono amiche fin dal liceo: Lucia è esigente e rigorosa; Maria, come lei stessa ...