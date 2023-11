Prime | ecco tutte le novità di dicembre I dettagli 

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 novembre 2023)leditutti iOltre Lo Schermo: il nuovo vodcast diVideo Oltre Lo Schermo è un nuovo format YouTube diVideo in collaborazione con Antonio Dikele Distefano che offre un viaggio esclusivo dietro le quinte del mondo del cinema. L’obiettivo è portare in primo piano il lavoro di coloro che rendono possibile la magia del mondo dello spettacolo. Oltre lo Schermo vuole raccontare la storia e le esperienze di professionisti/e dell’entertainment durante le produzioni dei titoli diVideo. Il secondo episodio di Oltre Lo Schermo esplora le produzioni di Elf Me, Amazing-Fabio De Luigi e L’Estate più Calda. Antonio Dikele ci porta dietro le quinte di questi show per farci ...