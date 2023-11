Ponte dell’Immacolata | Roma va verso il ‘tutto esaurito’ | attesi centinaia di migliaia di turisti

Meteo Giuliacci - ecco cosa ci attende in Italia fino al ponte dell’Immacolata

Calendario scolastico - per il ponte dell’Immacolata niente lezioni in alcune regioni. Dal 22 dicembre inizio vacanze di Natale

Ponte dell’Immacolata - tre segreti per fare una valigia perfetta

Calendario scolastico - le date delle vacanze di Natale 2023 per regione. Prima il ponte dell’Immacolata - ma non per tutti