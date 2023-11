Polmoniti sospette nei bambini | il batterio responsabile sarebbe il mycoplasma pneumonia | che cos’è e come si cura

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 novembre 2023)nei, cheililildelleanomale che hanno colpito iin Cina e, ora, anche in Francia dove si sono registrati il 44% degli accessi al pronto soccorso. Si tratta di un piccolosi trasmette per via respiratoria, in caso di contatti prolungati e il periodo di incubazione varia di 1-3 settimane. I sintomi assomigliano a quelli dell’influenza o del Covid: febbre, spossatezza, tosse. Interpellato da La Repubblica, Fabrizio Pregliasco, direttore dell’Ospedale Galeazzi di Milano, a proposito di ciò che sta accadendo in Cina ha ...