Polmoniti sospette anche in Francia | ecco il batterio che colpisce i bambini

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il forte incremento sarebbe legato al ritorno di unscomparso durante la crisi sanitaria legata al Covid-19, responsabile in partedell'esplosione delle malattie respiratorie in Cina

Dopo la Cina boom di polmoniti "sospette" anche in Francia : sotto accusa un batterio

L'ondata di malattie respiratorie in Cina, che ha spinto l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a chiedere chiarimenti, sarebbe dovuta all'influenza e ad altri agenti patogeni noti e non a un nu ...

Aumentano i casi di polmoniti anche in Francia, soprattutto tra i bambini: gli ingressi al pronto soccorso allarmano il Paese.