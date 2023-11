Polmoniti pediatriche in Cina | il punto dell’OMS

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 novembre 2023) In questi mesi, in, il sistema di monitoraggio ProMED ha registrato un insolito aumento di casi di polmonite nei bambini. Un incremento anomalo, messo sotto la lente di ingrandimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che sembrerebbe essere dovuto al definitivo abbandono delle restrizioni. Secondo i dati forniti all’OMS dalla China’s National Health Commission non sarebbero infatti in corso casi di polmonite sconosciuta bensì causati da Mycoplasma, virus respiratorio sinciziale, adenovirus e virus influenzale. ...