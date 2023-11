Polmonite Infantile in Aumento | Francia Sotto Allerta dopo l’Ondata Cinese

Sanità, boom di polmoniti tra i bambini: Francia nuovo lazzaretto d'Europa

Sanità, allarme in Francia per l'esplosione di casi di. Micoplasma nel mirino Un aumento anomalo delle polmoniti nei bambini e nei ragazzi sotto i 15 anni si è registrato in Francia nelle ultime settimane, destando non poche ...

Francia, in aumento le polmoniti infantili: ecco il batterio responsabile La7

L’anomalo aumento di polmoniti infantili in Cina Il Post

Polmonite nei bambini, boom di casi anche in Francia. Pregliasco: “Nessun allarme”

Polmonite nei bambini, aumentano i casi anche in Francia Responsabile ... Il fenomeno in Francia, continua il virologo, “potrebbe avere la stessa causa delle polmoniti infantili in Cina. Il mycoplasma ...

Polmonite nei bambini, dopo la Cina casi anomali in Francia: sotto accusa un batterio

In Francia crescita anomala di polmoniti tra i bambini: responsabile sarebbe lo stesso batterio responsabile della ‘fiammata’ cinese ...