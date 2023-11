Pnrr | ritardi per una big? Crosetto parla di Webuild Il gruppo che costruirà il Ponte di Messina di Salvini

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 27 novembre 2023) Nell'intervista a Guidodel Corriere della Sera, il ministro della Difesa ha affermatondo del: "Le dico cosa ho scritto a Fitto in un messaggio subito dopo l'approvazione: sei stato molto bravo, non ne avevo dubbi, ma adesso la mia preoccupazione è se il tessuto burocratico, industriale, privato sarà davvero in grado di tradurre in opere i piani. Più quello privato, mi preoccupa, in verità". E ancora: "Io dico che, per le opere pubbliche e industriali, mi auguro che le aziende, soprattutto la più grande del settore, che ha vinto moltissime gare sia in grado, cioè abbia la capacità tecniche, organizzative e finanziarie di realizzarle davvero, nei tempi previsti".