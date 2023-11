Pnrr | Meloni | “Cambiarlo era un’idiozia? Impossibile è per chi non ha coraggio | abbiamo rivisto le priorità con la Commissione Ue”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Dicevano che rinegoziare ilera, una follia, dicevano ‘ci farete perdere i soldi delse doveste mai provare a chiedere di rinegoziarlo’. Immagino conosciate le novità di 3 giorni fa,presentato il nuovoin cui, di concerto con laeuropea,lemesso a terra quelle modifiche”. Così la premier Giorgia, intervenendo in regione Lazio per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione con il governatore Francesco Rocca. Sottolineando che quindi rinegoziarlo “non era”,ha aggiunto: “La verità è che ‘‘ è la ...