Pizzeria Trianon | Giuseppe Furfaro | “Innovare nella tradizione per offrire alla clientela l' originalità della pizza napoletana”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) - Il responsabile dello storico locale napoletano racconta la storia dell'attività fondata nel 1923 Napoli, 27/11/2023. Napoli è rinomata per il fascino storico del centro cittadino e per la vivace cultura palpabile in ogni vicolo, per la passione calcistica e per l'amore verso il cibo, con un'unica regina indiscussa, conosciuta in tutto il mondo: la. Sono tantissime le pizzerie presenti nel capoluogo campano, ciascuna con la propria, ognuna con una storia da raccontare. Se c'è un locale genuinamente originale, laincarna letteralmente il vero spirito, fatto di amore, passione, accoglienza, attenzione al prossimo. “Laha una lunga storia che risale al ...