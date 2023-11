Pizza | “La nostra lista espressione di Partito Buonopane? Non saprei”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo depositato ladel PD. Auspico che gli eletti rappresentino concretamente la voce delall’interno del Consiglio Provinciale. Abbiamo dato preferenza ad uscenti come Luigi D’Angelis e Laura Cervinaro, con l’attesa della loro disponibilità. Altri nomi nuovi sono presenti nella, e mi auguro che otterrà i risultati sperati”. Così il segretario provinciale del PD, Nello, a Palazzo Caracciolo. “Va notato che – continua – questa è un’elezione di secondo livello, con poche indicazioni politiche, è un procedimento burocratico in un’istituzione destinata al cambiamento. Non prevede l’elezione del Presidente, ma è comunque una prova elettorale che auspichiamo vada bene per il nostro“.enfatizza che “La ...