Pioli esalta San Siro Scambio di tweet tra Milan e Borussia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Erano il 73mila sabato sera contro la Fiorentina, ma Sannon è sembrato lo stesso. Circolava una battuta in tribuna stampa nei primi minuti della partita: «Sembra quasi di essere a teatro». I tifosi delhanno perso l’entusiasmo? In campionato un po’, ma “perso” è un parolone, esagerato: diciamo che è un po’ scemato dopo le cadute dell’ultimo mese e l’allungo dei cugini in vetta alla classifica. In Champions League è diverso, gli occhi di tutti sono ancora lucidi per la grande notte di-PSG. Domani sera il Meazza sarà pieno, ancora una volta, e la Curva Sud si farà sentire: «In questo momento dico solo una cosa – ha dettoin conferenza stampa nel pomeriggio di oggi aello -. Loro a Dortmund avevano il muro giallo e noi ci eravamo preparati, ma loro non conoscono i nostri ...