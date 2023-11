Pietrangeli | “Coppa Davis un po’ degradata | ma questa squadra vincerà tanto Sinner un carrarmato”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Avevo il desiderio di veder vincere ancora laall’Italia, l’ho realizzato. È unaun po’, sminuita. Non è più la mia, di cui rimango recordman di incontri in azzurro. Per carità, i tempi cambiano e uno si adegua, sennò sarebbe stupido. Ma non farei cambio”. Lo dice Nicola, in una breve intervista al Corriere della Sera, dopo il trionfo dell’Ital, tornata sul tetto del mondo 47 anni dopo il successo di Santiago, doveera capitano. Si sprecano, ovviamente, i paragoni sui tennisti italiani, tra chi ha fatto la storia e chi la sta facendo e continuerà nel prossimo futuro: “Ognuno è campione nell’epoca sua e il più forte tennista italiano lo vedremo alla fine della carriera di Jannik, quando io non ci sarò più. Non ho mai detto che ero ...