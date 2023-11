(Di lunedì 27 novembre 2023)diun. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare indirezione corso, sono stati avvicinati da unil quale, indicandone un altro poco distante, ha raccontato che, poco prima, quest’ultimo sotto minaccia di un coltello, avevato di asportargli il cellulare e una somma di denaro.Pertanto gli operatori con non poche difficoltà, hanno bloccato il 24enne con precedenti di polizia anche specifici, e lo hanno tratto in arresto perta rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e ...

"Christmas Moments" a Loano, il 2 dicembre l'accensione delle "Mille luci delle Feste"

... corso Europa, via Cavour, via Boragine, via, via Ghilini e via Doria. Stelle 3D di due metri di diametro saranno posizionate su lungomare Nazario Sauro, in corso Roma e inMazzini, ...

Piazza Garibaldi: tenta di rapinare un uomo, arrestato Punto! Il web magazine

Piazza Garibaldi, in 3 contro uno, lo accerchiano per rubargli il ... Fanpage.it

Pattinaggio in piazza e auto d’epoca. In centro è già Natale

Cantù Un assist anche allo shopping. Apprezzati i veicoli storici proposti dalla Pro Cantù Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini ...

A Castelnuovo di Conza consegnata la cittadinanza onoraria alla Brigata “Garibaldi”

I militari aiutarono le popolazioni terremotate a scavare tra ciò che restava delle abitazioni per mettere in salvo le persone ancora vive ...