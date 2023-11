Pericolo cadmio e piombo nel cioccolato al latte! Quali marche bisogna evitare? È fondamentale saperlo

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sono state trovate delle tracce di metalli pesanti nelle tavolette didi famosissimi brand.sono i rischi? È praticamente impossibile resistere all’inconfondibile aroma di, in tutte le sue varianti (fondente, al latte, bianco). Proprio il sapore potrebbe essere sentinella di problematiche, legate soprattutto all’utilizzo di prodotti tossici, come additivi vietati o dosi massicce di zuccheri.metalli pesanti nel– InformazioneOggi.itÈ quello che è successo negli Stati Uniti d’America, dove, in seguito alle segnalazioni di alcuni consumatori, che lamentavano un retrogusto amaro di alcune tavolette di, è stato condotto uno studio ben approfondito. La rivista Consumer Reports ha fatto luce su una vicenda molto controversa, ...