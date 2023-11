Pergolettese-Padova oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa hanno bisogno di conquistare dei punti preziosi in ottica salvezza e proveranno a farlo davanti a pubblico amico. La squadra biancoscu, invece, è in piena lotta per il primo posto e vuole assolutamente prendere il comando del girone A. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 27 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Vigilia Pergolettese-Padova, Torrente: “Calabrese e De Marchi out, Liguori da valutare” Padova Sport

Verso Pergolettese-Padova, emergenza in attacco, ecco Toldo dalla Primavera PadovaOggi

Lumezzane sprecone. Il Novara alla fine pareggia

Il Lumezzane pareggia 1-1 in casa contro il Novara in pieno recupero. I rossoblù non riescono a chiudere la gara nonostante una traversa colpita. La quindicesima giornata si concluderà stasera con Per ...

Monday Night a Crema, contro la Pergolettese per il Padova di Torrente, a caccia di punti preziosi per ritrovare la testa della classifica. Attacco decimato per i biancoscudati: oltre a Russini, anche ...