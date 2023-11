Perché si fa fatica a dimenticare una persona?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 novembre 2023) Succede a volte: è un senso di incompiutezza, del non detto o non fatto, di una sorta di “tarlo” che resta nella mente. Capita con una canzone sentita a metà per caso e che continua a risuonare nella mente, con la puntata della serie tv che finisce nel bel mezzo di un colpo di scena. E succede anche nelle relazioni: una storia finisce ma non si ha tempo di chiarire, di parlarsi e tutto resta sospeso. Si chiama effetto Zeigarnik e spiega tutte le relazioni sospese e incompiute della nostra vita. Amore e coppia: i vantaggi di stare ...