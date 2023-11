Perché l’attacco dei rabbini italiani a Papa Francesco mette a nudo un nervo scoperto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) La nota che l’Assembleaca d’Italia ha pubblicato giorni fa, attaccando, rappresenta la più grave crisi tra un pontefice e l’ebraismo italiano dai tempi del Concilio ad oggi. Immaginare di sminuire non ha senso. Anche in un passato non troppo lontano vi erano state tensioni. Con Benedetto XVI emersero forti critiche nell’eventualità di una beatificazione di Pio XII. Un’altra fase di tensione si ebbe quandoRatzinger ritirò la scomunica comminata al vescovo scismatico lefebvriano Richard Williamson, notoriamente negazionista. Ma in entrambi i casi venivano criticati alcuni atti di governo del pontificato. Ora invece viene attaccato frontalmentein persona,ndo in forse il dialogo ebraico-cattolico si qui sviluppato. “Ci domandiamo – afferma il ...