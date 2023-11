Perché il presidente sudcoreano ha azzerato i vertici dell’intelligence

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il direttore e i due vicedirettori dell’agenzia d’intelligence sudcoreana si sono dimessi nelle ultime ore. Domenica, al rientro da una missione europea nel Regno Unito e in Francia, ilYoon Suk-yeol ha accettato le dimissioni di Kim Kyou-huyn, direttore del Servizio d’intelligence nazionale, di Kwon Chun-taek, primo vicedirettore, e Kim Soo-youn, secondo vicedirettore. Tutti e tre erano stati nominati dalnelle prime settimane del suo mandato, iniziato nel maggio dell’anno scorso. Non sono stati diffusi dettagli sulle ragioni delle dimissioni. Ma secondo i media locali non sono state volontarie, bensì il frutto delle pressioni dele di lotte di potere interne all’agenzia. Sia il direttore Kim sia il primo vicedirettore Kwon, nominati nel maggio dell’anno scorso, sono considerati vicini al ...