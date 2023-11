Perché il patriarcato non è di destra Ritanna Armeni | lezione alle femministe

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) «Noi avevamo il problema di affermare la nostra identità femminile, di dire che non era assimilabile al maschile. E volevamo distinguerci dai partiti, a cominciare da quelli di sinistra, più vicini a noi,la nostra ribellione ai maschi era ribellione innanzitutto ai maschi di sinistra. Se non altroli avevamo in casa...»., per tanti anni giornalista, ora scrittrice affermata (il suo ultimo libro, Il secondo piano), è stata una protagonista del movimento femminista degli anni Settanta. Cosa ne pensa del nuovo volto del movimento femminista che si definisce “transfemminista”, usa la schwa, si schiera con la Palestina? «Il movimento delle donne è come un fiume carsico. Sembra scomparso, poi invece esplode. Naturalmente ogni volta che riemerge, non è uguale a se stesso. Il movimento ...