Perché il pareggio di Juventus-Inter si può leggere in due modi opposti

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023)1-1 fa discutere e farà discutere. Non tanto per gli episodi arbitrali e di campo, che lasciano il tempo che trovano, bensì per l’importanza delper le due squadre. In particolare per il peso specifico del punto portato a casa dall’ancora capolista in Serie A SCONTRO DIRETTO – Un punto guadagnato o due punti persi? Questa è la domanda più banale che si pone chiunque dopo un. Unpuò essere letto come una “non vittoria” ma anche una “non sconfitta”, dipende dai punti di vista. Vale anche per l’1-1 diin Serie A, che nonfica la classifica in vetta ma ha un peso specifico da valutare. Al termine diabbiamo lanciato un ...