Per gli italiani la mobilità è sempre più nel segno dell' auto

(Di lunedì 27 novembre 2023) È record. Ci sono oltre 40 milioni di macchine in Italia. Mai così tante negli ultimi vent’anni. E il tasso di motorizzazione è passato dal 58,8del 2022 alle 68,1 del 2022. Un dato che ci porta davanti a Francia e Germania. Ma in 6 casi su 10 ci si sposta su una macchina che ha più di dieci anni, contro i 4 su 10 sono di Parigi e Berlino. Gliusano le quattro ruote per due spostamenti su tre. La bicicletta è il mezzo scelto dal 4% dei cittadini e meno di due su dieci scelgono di spostarsi a piedi. Bus e mezzi pubblici? Il 7,5%, cioè meno di un italiano su dieci. Il settore del trasporto pubblico è lontanissimo dai numeri pre-Covid, quando era al 10,9%. Così si muovono gli: in macchina, ma a bordo divecchie e quindi più inquinanti. E in più si muovono meno. Negli ultimi vent’anni il calo è ...