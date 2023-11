Per costruire un impero l’uomo impiega cent’anni; per distruggerlo gli basta un giorno proverbio cinese

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023) È noto a tutti noi quanto sia facile commettere un errore e creare, magari involontariamente, un danno enorme. Capita nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni con gli altri, quando stiamo facendo qualcosa senza prestare molta attenzione o anche nell’attività professionale. Talvolta il danno può essere enorme per diversi motivi. Oggi affrontiamo questo argomento, evidenziando che nelle situazioni più critiche il supporto di agenzie specializzate in questo campo è estremamente consigliato, di fatto direi obbligatorio in alcune situazioni e nelle realtà meno organizzate sul fronte comunicazione. Navigare nella tempesta: la gestione della crisi reputazionale. In un mondo dove le notizie viaggiano più velocemente della luce e l’opinione pubblica può oscillare con la stessa rapidità di un click, la gestione delle crisi reputazionali è diventata una capacità necessaria per ogni azienda. ...