Pensioni | dal 1° gennaio arriva l’aumento | Giorgetti ha firmato il decreto

(Di lunedì 27 novembre 2023) In busta l'adeguamento all'inflazione calcolata sui dati forniti dall’Istat a novembre In busta l'adeguamento all'inflazione calcolata sui dati forniti dall’Istat a novembre Più soldi in arrivo per i pensionati. A partire dal 1°2024 scatta un adeguamento all’inflazione pari a +5,4% delle. Il ministro dell’economia, Giancarlo, comunica che di concerto con la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, hail. '', che verrà riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023'', scrive il Mef.